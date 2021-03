Neymar é o melhor nos treinos e o jogador mais importante do PSG, diz companheiro

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, atacante está relacionado para o clássico contra o Lyon

Depois de aproximadamente 40 dias afastado dos gramados, Neymar deve ser o principal reforço do PSG para o clássico contra o Lyon, neste domingo (21), pela 30ª rodada do Campeonato Francês.

Relacionado para o confronto e presente nas últimas atividades da equipe, o brasileiro recebeu grandes elogios de Marco Verratti, que destacou a sua importância para o elenco.

"Ainda acho ele muito forte. É o Ney. Mesmo que ele fique três, quatro ou cinco semanas fora, ele quase sempre é o melhor nos treinos. Ele é um jogador tecnicamente incrível e não perde nada. Estamos muito felizes por vê-lo novamente, acho que ele é o jogador mais importante para nós", apontou.

"Ele é muito confiante e deixa a equipe muito confiante também. Estamos empolgados para que ele volte a sua melhor forma e nos ajude nesse final de temporada", completou.

O atacante brasileiro ficou fora de nove compromissos por causa da lesão muscular na coxa esquerda. O PSG venceu seis, perdeu duas e empatou uma vez.

Apesar da liberação do departamento médico do PSG, Neymar deve iniciar o clássico no banco de reservas, de acordo com o técnico Pochettino.

"Neymar está fora desde o Caen. São cinco semanas. Essa é a primeira convocação desde então. Vai ser difícil vê-lo desde o inicio da partida. É importante poder ajudar a equipe e, se tivermos oportunidade, dar alguns minutos para ele para recuperar o ritmo de competição.", disse o treinador.

Na temporada, Neymar disputou 18 jogos e marcou 13 gols. Atualmente, discute a renovação de contrato com o clube francês, enquanto o seu nome voltou a ser especulado no Barcelona.