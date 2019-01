Neymar e Mbappé se queixam de cansaço e podem desfalcar o PSG

Após a eliminação na Copa da Liga Francesa, técnico do PSG indica poupar os jogadores no próximo duelo por dores musculares

Principais jogadores do Paris Saint Germain, Neymar e Kylian Mbappé podem desfalcar a equipe no próximo duelo da Ligue 1, contra o Amiens no próximo sábado (12), às 14h (Brasília).

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (11), o treinador do time, Thomas Tuchel indicou a possível ausência dos atletas após ambos demonstrarem “muito cansaço” no treino da última quinta-feira (10).



​(Foto: Getty Images)

"Eles [Neymar e Mbappé] estavam muito cansados no treinamento da última quinta-feira (10). Kylian [Mbappé] teve uma dividida muito forte com o goleiro do Guingamp. Nós veremos como está a situação no treinamento desta tarde", disse.

Tuchel também comentou sobre os desfalques do goleiro Gianluigi Buffon, dos zagueiros Kevin Rimare e Presnel Kimpembe, além do atacante Jesé Rodríguez. Em especial, Tuchel enfatizou as dores de Kimpembe e revelou que o jogador precisou ir ao hospital: Ele está com muitas dores no músculo adutor. Ele esteve no hospital nesta sexta”.