Neymar e Mbappé são as novas personalidades a visitarem polêmico churrasqueiro

Craques do PSG prestigiaram Salt Bae, famoso churrasqueiro, que já causou polêmica com Ribéry e Maduro

No Catar para a intertemporada do PSG, Neymar e Mbappé aproveitaram um período de folga para prestigiar um famoso churrasqueiro, que é conhecido mundialmente por suas invenções gastronômicas em países do Oriente Médio.

Com mais de 19 milhões de seguidores no Instagram, Salt Bae ensinou os seus truques para os jogadores.

Enquanto isso, Cavani deixou a dupla de lado e preferiu passear com os camelos no deserto.



Une journée dont on se souviendra ! 😎 #QatarTour



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/hpNrAltbVQ

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 17 de janeiro de 2019

OS ENCONTROS E POLÊMICAS ENVOLVENDO SALT BAE

O chef se tornou viral em 2017 e coleciona encontros com grandes nomes do mundo da política, celebridades e jogadores. Porém, apesar do grande sucesso, registra polêmicas com alguns desses momentos.

Maduro, presidente da Venezuela, por exemplo, foi bastante criticado ao ser registrado em um restaurante luxuoso e desfrutando da qualidade da carne, enquanto milhares de venezuelanos passam fome. Na ocasião, ele foi filmado afirmando: "Isto é apenas uma vez na vida".

Apesar do vídeo ter sido deletado na sequência, as críticas chegaram até o turco e seus restaurantes nos EUA.

Além de Maduro, Ribéry também precisou se desculpar após encontro com Salt Bae. Isso porque o jogador pediu uma carne banhada a ouro e rebateu as críticas recebidas nas redes sociais. O Bayern de Munique ainda multou o atleta por sua conduta na internet.