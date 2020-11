Neymar e Mbappé estão entre os três, quatro melhores do mundo, afirma Icardi

Argentino ainda revelou que grupo mira na conquista inédita da Champions League

Após ser derrotado pelo por 3 a 2, no , Mauro Icardi conversou com o canal Telefoot, assim como o seu companheiro Rafinha, e reconheceu o talento de seus adversários no ataque, Neymar e Kylian Mbappé.

“Para mim, jogar com atacantes deste nível é uma honra. Kylian e Neymar estão entre os três ou quatro melhores jogadores do mundo. Eles mostram isso em todos os jogos”, elogiou o argentino, que também anlisou o vestiário do .

"Já estou no futebol há muitos anos. Mas este grupo que se formou na temporada passada, não o tinha visto em lugar nenhum. O que todos buscam no clube é criar uma equipe competitiva para vencer a primeira . Isso é o que todos pensamos, o que todos esperamos", completou.

Foto: Getty Images

Em maio, o PSG anunciou a compra de Icardi, que tinha vínculo de empréstimo até junho. O argentino de 27 anos - que vinha em má relação com a diretoria e a torcida da - marcou 20 gols em 31 jogos disputados na temporada 2019/20.

Na atual temporada, Icardi marcou três gols em quatro jogos disputados.