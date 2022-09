Neymar e Mbappé esquecem crise com jogadaça e golaço contra a Juventus; assista

Brasileiro dá lindo passe de cavadinha e francês pega de primeira para abrir o placar contra a Juventus, na estreia da Champions League

Crise? Que crise? Pelo menos em campo, a dupla Neymar e Kylian Mbappé continua mostrando que tem muita sintonia e pode combinar todo o talento em prol do PSG. Em quatro minutos de jogo, o brasileiro e o francês combinaram para um golaço que abriu o placar no jogo contra a Juventus, na estreia da Champions League 2022/23.

As duas estrelas do clube parisiense estiveram no centro da polêmica nas últimas semanas, quando discutiram em campo quem seria o principal batedor de pênaltis do time. O fato expôs uma situação mais profunda nos bastidores e uma suposta insatisfação do elenco com a postura de Mbappé, que teria sido resolvida pela diretoria e comissão técnica do técnico Cristophe Galtier.

A jogada do gol destaca exatamente as melhores qualidades de cada um. Mbappé soltou a bola para Neymar na entrada da área e invadiu a área para receber, o camisa 10 deu um passe na medida, pelo alto, para o atacante chegar batendo de primeira e furar o gol dos italianos.

Os números dos craques do Paris continuam crescendo: Ney chegou a 9 gols e 7 assistências em grande largada nesta temporada – inclusive sendo o jogador com mais passes para gols (28) desde que estreou no torneio, com as cores do Barcelona, ainda em 2013.

Assista ao gol d Mbappé com o passe de Neymar