Neymar e Mbappé apostam tudo no PSG e usam duelo entre amigos como motivação

Os dois são responsáveis por um dos ataques mais eficientes do mundo; juntos anotaram 36 gols nesta temporada

A dupla Neymar e Kylian Mbappé sempre mostrou que o entrosamento não é só dentro de campo. O brasileiro e o francês formam um dos ataques mais eficientes do mundo, mas a parceria entre os dois já ultrapassou as quatro linhas.

Nos gramados, Neymar é conhecido pela sua capacidade de driblar e quebrar linhas com sua genialidade. Já Mbappé é o jogador que decide o jogo com sua velocidade e capacidade de finalização.

A amizade entre os dois sempre foi marcada por muitas risadas, brincadeiras e às vezes um pouquinho de raiva com o outro.

As brincadeiras já chegaram a gerar um atrito com a mãe de Mbappé em 2018. Na ocasião, ela disse que estava incomodada com as zoações de Neymar.

Mesmo com esse entrave, a amizade entre os dois apenas se fortaleceu, principalmente com as apostas que eles fazem no dia a dia como forma de motivação.

Em entrevista ao jornal Sport Bild, o jogador francês foi questionado sobre sua amizade com o brasileiro: “Ele (Neymar) é um dos meus melhores amigos. Muitas pessoas falam mal de sua atitude. Talvez seja por causa de algumas cenas da Copa do Mundo, quando ele estava no chão de vez em quando.”

“Mas posso garantir: ele é mesmo um cara legal, a imagem que muitos têm dele na cabeça não é verdadeira! Acho que as pessoas teriam que conhecê-lo melhor para julgá-lo.”

O camisa 7 do PSG, aproveitou para contar como as brincadeiras estão presentes na amizade deles: “Na verdade, nós brincamos o tempo todo. E nossa vida realmente é feita apenas de apostas. Começa com o aquecimento, por exemplo quem marca mais gols no treino.”

“Frequentemente, perguntamos aos outros jogadores se eles desejam participar. Como uma forma de motivação. É muito bom para nós dois se pudermos sempre motivar um ao outro e manter nosso espírito elevado.”

Com a chegada da Copa América e da Eurocopa os jogadores se afastarão para servir suas seleções. Mas ainda prometem dar muito trabalho na próxima temporada.