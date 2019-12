Neymar e Marcelo entram em seleção da década baseada na Bola de Ouro

Revista France Football apresentou seu time ideal entre 2010 e 2019

A conceituada revista France Football apresentou neste domingo sua seleção entre os anos 2010 e 2019. A publicação, que entrega toda temporada a Bola de Ouro, usou a premiação como critério para determinar quem merecia entrar na equipe.

Os atletas que mais apareceram no Top 10 - de acordo com suas posições - entraram na seleção. Somente dois brasileiros foram lembrados: Marcelo e Neymar.

O camisa 10 do Paris St. Germain forma o ataque com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que nos últimos dez anos ganharam nove Bolas de Ouro. A única que não ficou com a dupla foi vencida por Luka Modric, que forma o meio-campo com Xavi e Andrés Iniesta.

Confira o time escolhido pela France Football: