Neymar é liberado para aniversário da irmã pela quinta vez

Desde que o atacante do PSG chegou ao Barcelona, nunca perdeu a data comemorativa, e este ano não será diferente

Neymar Jr. sofreu outra lesão no pé direito na última quarta-feira (23), e ainda não sabe se terá que passar por uma nova cirurgia no quinto metatarso. Entretanto, sabe-se que o jogador estará ausente das atividades do Paris Saint-Germain por pelo menos dois meses.

Neste meio tempo, ele irá desfalcar a equipe no dia do aniversário de sua irmã Rafaella Santos, em 11 de março. O craque foi liberado para passar esta data ao lado da família pelo quinto ano consecutivo, mesmo estando no meio da temporada.

Nos anos de 2015 e 2016, quando o ex-santista jogava pelo Barcelona, o clube também lhe deu permissão para viajar ao Brasil para passar a data com a irmã. Já em 2017, seu último ano no clube catalão, Neymar alegou um desconforto muscular para desfalcar a equipe. No ano passado, o craque pôde desfrutar de mais um aniversário de Rafaella por estar se recuperando da mesma lesão de agora, celebrando uma festa em sua mansão em Mararatiba, Rio de Janeiro.

Neste ano, parece que a história se repete. Neymar novamente desfalcará sua equipe no meio da temporada e aproveitará para comemorar o 23º aniversário da irmã. Caso ele tenha que passar por uma cirurgia, certamente não poderá retornar aos gramados tão cedo, e será uma ausência confirmada na partida de volta entre PSG e Manchester United pelas oitavas de final da Champions League, em 6 de março, assim como no duelo contra o Nantes e Dijon nos dias 9 e 23 de março, respectivamente.