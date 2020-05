Neymar e Ganso fizeram quantos gols pelo Santos? Veja os números da dupla no Peixe

A parceria também rendeu uma Copa do Brasil, uma Libertadores e três Campeonatos Paulistas ao Alvinegro Praiano

Paulo Henrique Ganso e Neymar Júnior surgiram juntos na base do . Depois de chegarem aos profissionais, se tornaram não só a esperança do futuro do , mas despontaram como os próximos possíveis grandes craques da seleção brasileira.

Mesmo que a carreira de ambos tenha seguido rumos completamente diferentes, juntos, marcaram época e formaram uma das grandes equipes da história do futebol brasileiro.

No Santos, encantaram o mundo da bola e conquistaram juntos uma Copa do , uma , uma Recopa e três Campeonatos Paulistas. Só o futuro dirá se Ganso e Neymar um dia reencontrarão com a camisa do Alvinegro Praiano, mas suas passagens na Vila Belmiro já trouxeram glórias ao clube.

Juntos, marcaram 172 gols em jogos oficiais pelo Santos entre Brasileirão, Libertadores, estaduais e outras competições. Além disso, distribuíram 101 assistências, várias delas uma para o outro. A Goal mostra para o leitor como os tentos estão divididos até o momento.

Quantos gols marcaram no Brasileirão?

No Campeonato Brasileiro, Ganso e Neymar marcaram 65 gols juntos: foram 11 do meia e 54 do atacante. A melhor campanha da dupla na competição foi um oitavo lugar em 2010.

Juntos, também deram 34 assistências no Brasileirão, com 9 de Ganso e 25 de Neymar.

Quantos gols marcaram na Libertadores?

O desempenho da parceria ficou gravado para sempre na história da competição: juntos, quebraram uma fila de 48 anos e conquistaram o tricampeonato da Libertadores com a camisa do Peixe. Ao todo, marcaram 18 gols pelo torneio, sendo 14 do atacante e quatro do meia.

Em outras competições internacionais, a dupla também deixou sua marca: Neymar marcou um tento no e na . Na , ambos passaram em branco, no entanto.

Ao todo, também distribuíram 12 assistências em competições continentais, sendo cinco de Ganso e sete do artilheiro.

Quantos gols marcaram na ?

Mesmo com o sucesso na Libertadores, a dupla se apresentou para o Brasil de vez na Copa do Brasil de 2010. Com goleadas como um 10 a 0 diante do Naviraiense e um 8 a 1 sobre o , o Santos conquistou a competição com atuações de gala.

Foram 15 gols e oito assistências da parceria pela Copa do Brasil: Neymar balançou as redes por 13 vezes e deu cinco assistências, ao passo que Ganso marcou dois tentos e deu três passes decisivos.

Quantos gols marcaram no ?

No Paulistão, com Neymar e Ganso, o Santos construiu uma hegemonia: conseguiu ser tricampeão paulista, feito que o clube não conseguia realizar desde os tempos de Pelé.

Assim, contaram com 72 tentos da dupla: o atacante marcou 53 vezes e o meia, 19.

Além disso, distribuíram 46 assistências, sendo 26 de Neymar e 20 de Ganso.

Quais foram os últimos gols da dupla pelo Santos?

Neymar, já vendido para a , fez seu último gol oficial pelo Santos em 17 de abril de 2013, em uma vitória por 2 a 0 diante do -PI, pela Copa do Brasil.

Já Ganso marcou pela última vez no Brasileirão: pouco tempo antes de se transferir ao rival , balançou as redes pela última vez em 16 de agosto de 2012, diante do , pela 17ª rodada da competição. O atacante também fez um gol na vitória por 3 a 1.

