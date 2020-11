Neymar é dúvida para PSG x Monaco: quando o camisa 10 volta a jogar?

O craque ainda está se recuperando da lesão que sofreu na coxa, mas já deve treinar com os companheiros de olho na volta aos gramados

Afastado dos gramados há quase três semanas, pode não ser ainda que Neymar volta a atuar. O visita o nesta sexta-feira (20), pela , e o brasileiro ainda é dúvida no time de Thomas Tuchel, que ainda conta com outros desfalques importantes.

A última vez que Neymar entrou em campo foi pela LIga dos Campeões, contra o Istanbul , em 28 de outubro, quando deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores na coxa, e exames após o jogo constataram a lesão no adutor. A previsão era de que o braisleiro perdesse três semanas de trabalho.

Convocado pela seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias da de 2022, a intenção de Tite era ter seu camisa 10 no jogo contra o mas, por orientação do médico do , acabou cortado e de fora das duas partidas. O PSG, que não estava muito feliz com a participação de Neymar nos jogos, agradeceu.

Mas ainda assim, cumprindo os passos da recuperação e sem se arriscar em campo, o atacante segue como dúvida no PSG. O treinador do time, Thomas Tuchel, em coletiva, não confirmou nem a ausência nem a presença de Neymar no clássico contra o Monaco.

Sem ter participado de nenhuma atividade com seus companheiros até a manhã desta quinta (19). O PSG confirmou em comunicado oficial que o atacante seguia com trabalhos individuais, conforme o planejado, mas que devia ir a campo ainda nesta quint, assim como o pretendido por Tuchel.

"Sobe o Ney, é diferente. Ele não jogou pelo Brasil na parada, mas está com a gente há alguns dias. ele participou da primeira parte do treino de ontem [quarta, 18], e queremos testá-lo mais hoje. Eu acredito que ele possa jogar alguns minutos amanhã, mas temos que esperar a resposta ao treino de hoje", disse.

Além de Neymar como dúvida e Moisés Kean está na mesma situação do brasileiro, o PSG ainda não sabe por quanto tempo poderá de Kylián Mbappé, e segue sem Verratti, Icardi, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer e Juan Bernat, todos se recuperando de lesão.

O clássico contra o Monaco será nesta sexta-feira (20), às 17h (de Brasília) e na Goal você poderá acompanhar todo o tempo real da partida.