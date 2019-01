Neymar e demais sul americanos do PSG ganham folga extra de Tuchel

Craques da equipe francesa só irão se reapresentar na próxima segunda-feira (7)

Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Ángel di María e Edinson Cavani ganharam um agrado do técnico Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain.

O treinador alemão aumentou os dias de descanso dos sul-americanos, todos titulares e peças fundamentais do time, e liberou os atletas para retornar ao clube francês apenas na próxima segunda-feira (7). Para Tuchel, o descanso maior é necessário por conta da Copa do Mundo. Os cinco jogadores participaram do Mundial e tiveram férias menores que o restante do elenco.

Com isso, todos eles estão liberados do duelo com o GSI Pontivy, neste domingo (6), pela Copa da França. Os brasileiros deverão permanecer no Brasil até lá.