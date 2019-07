Neymar e Cristiano Ronaldo juntos? Juventus está na lista do brasileiro, diz jornal

Atacante do PSG não renuncia o sonho de voltar ao Barcelona, mas já começa a pensar em outras opções por causa da dificuldade da negociação

O objetivo de Neymar é muito claro: sair do . Mais do que necessariamente voltar ao , o jogador brasileiro não quer permanecer no clube de Paris. Ciente da dificuldade da negociação entre PSG e Barça, o atleta já começa a delinear novos planos e novas possibilidades caso o negócio não ocorra. De acordo com o Mundo Deportivo, um dos clubes de maior expressão nessa 'lista' do atacante é a , que já conta com Cristiano Ronaldo e está prestes a anunciar De Ligt.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Assim como o Barcelona, que não tem feito muita força para tentar a contratação de Neymar de imediato, o jogador brasileiro também parece querer trabalhar para pacificar a situação. Por isso, de acordo com o UOL Esporte, o camisa 10 participará normalmente da turnê do PSG na Ásia em compromissos de pré-temporada.

Porém, a Juventus não é a única opção para o jogador brasileiro. Por incrível que pareça, o não está descartado dessa situação. A publicação espanhola destaca que Neymar seria um "sonho" de Florentino Pérez, que é conhecido por sua 'megalomania' e seu gosto por contratar grandes estrelas consolidadas no mundo do futebol.

Outros dois clubes que estariam na lista de Neymar são o de Munique e o .