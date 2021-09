Neymar e Cristiano Ronaldo fora, mas Verratti dentro: Di Maria elege os 5 melhores com quem atuou

O argentino colou jogadores do PSG e do Real Madrid em sua lista

Ángel Di María já jogou com grandes nomes do futebol mundial, então realmente não é uma missão fácil eleger os cinco melhores. Ainda assim, os eleitos do craque argentino podem gerar certa polêmica - tanto por quem entrou, quanto por quem ficou de fora.

Hoje um dos astros do "super PSG", Ángel Di María defendeu grandes equipes da Europa como Manchester United e Real Madrid, além de atuar há mais de uma década na seleção da Argentina. Alguns dos melhores jogadores do mundo são ou já foram companheiros do camisa 11 durante sua carreira, e ele escolheu os cinco principais em entrevista à TyC Sports.

A lista de Di Maria realmente tem ótimos jogadores - apesar de um nome que pode ser controverso -, mas também deixa de fora grandes nomes. Por exemplo, no ranking não estão nem Neymar, seu companheiro de PSG, nem Cristiano Ronaldo, ex-colega de Real Madrid.

Outros dois jogadores merengues entraram na lista do argentino. Em quinto lugar ele colocou o alemão Toni Kroos. Já na quarta posição está Luka Modric, melhor jogador do mundo em 2018: "Quando ele chegou ao clube, ele tinha uma classe incrível", disse.

Foto: Getty Images

Zlatan Ibrahimovic, com quem atuou no PSG, ficou na terceira posição, abrindo o pódio. O argentino elogiou o porte físico do centroavante, colocando como uma de suas principais qualidades. "Por ser grande, as coisas que faz com a bola são incríveis", opinou.

O segundo colocado é que deve causar mais polêmica. O escolhido para a vice-colocação foi Marco Verratti, também companheiro de PSG. "Para mim, ele é o líder", disse Di María sobre o volante da seleção italiana.

Foto: LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images

No primeiro lugar ele colocou o companheiro de seleção e agora de clube, além de amigo pessoal, Lionel Messi. Além de chamar o camisa 30 do PSG de "alienígena" e revelar o apelido que o chama, Titch, Di María revelou uma característica que o faz preferir o argentino a Cristiano Ronaldo: "Ele [Ronaldo] é mais um jogador que precisa de espaços, e gosto mais jogadores que resolvem em lugares minúsculos, como Leo, Verratti e Modric", disse.