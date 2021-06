Neymar e argentinos juntos? Sim, nas críticas ao gramado do Nilton Santos

O craque comemorou um dos gols do Brasil no duelo contra o Peru, no Instagram... e aproveitou para dar uma cutucada no gramado do Engenhão

Neymar foi o melhor em campo na vitória por 4 a 0 do Brasil sobre o Peru, nesta última quinta-feira (17), pela Copa América. Autor de um dos gols e tendo participado da jogada de dois outros, o craque brilhou e foi muito elogiado após a partida... mas nem tudo correu às mil maravilhas.

Nesta sexta-feira (19), um dia após a partida, o jogador postou um stories em sua conta no Instagram comemorando um dos gols da seleção no jogo e aproveitou para dar uma cutucada no gramado do Engenhão.

"Comemorando o gol de ontem no 'belo' gramado do Engenhão', postou Neymar. Além disso, utilizou também a hashtag #porfavorarrumaocampo, na postagem. Tom de brincadeira, mas nem tanto.

Não é de hoje que o gramado do Nilton Santos - assim como o do Maracanã - é alvo de críticas, tanto de jogadores brasileiros quanto de estrangeiros. A pouco tempo atrás, o treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni, também cornetou o gramado do Engenhão.

"Ter jogado melhor neste campo diz muito. O estado do gramado é lamentável. Aos 10 minutos você não conseguia mais jogar. É mais para outro esporte do que para o futebol. O mesmo acontece em outros estádios da Copa. Um bom campo é essencial para jogar um bom futebol." criticou Scaloni. Além do treinador, Lionel Messi, em entrevista, afirmou que o gramado do Nilton Santos "não ajudou muito".

Vale lembrar que o Engenhão é administrado pelo Botafogo e, teoricamente, recebeu melhorias para a Copa América. Alguns torcedores, inclusive, chegaram a elogiar o estado do gramado nos vídeos divulgados pela Conmebol antes do início do torneio.

Olha o Gramado do Nilton Santos!!!!!!!! https://t.co/hodmEJ7HrY — Anderson Gigante Glorioso (@amsfjb) June 13, 2021

Com gramado ruim ou não, Neymar mostrou que é craque em todas as circunstâncias. Agora, a seleção brasileira se prepara para voltar aos gramados nesta quarta-feira (23), às 21h (de Brasília), contra a Colômbia, pela terceira rodada da Copa América.