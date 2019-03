Neymar diz que volta a treinar na próxima semana, aponta canal de TV francês

Retorno de Neymar aos gramados poderá ocorrer no início de abril aponta emissora francesa

Ausente nos jogos do devido a uma fratura no quinto metatarso do pé direito, Neymar deverá retornar ao time no início de abril, segundo informações da emissora C News. O jogador teria apresentado boa evolução durante o tempo de recuperação.

Ainda de acordo com o veículo, o atacante deverá retornar aos treinos nos próximos dias e em duas semanas, já poderá participar das atividades junto ao elenco comandado por Thomas Tuchel.

Em conversa flagrada pela C News, Neymar teria comentado sobre o cronograma de evolução com o diretor esportivo do , Andoni Zubizarreta. Ney teria dito: "Na próxima semana, volto aos treinamentos. E em duas semanas voltarei a treinar com o grupo. Já fiz os exames".



(Foto: DAZN)

Com isso, o retorno do brasileiro aos gramados poderia ocorrer contra o , em três de abril, na semifinal da Copa da . Ou possivelmente, no duelo seguinte, em sete de abril, diante o , pela .

Neymar lesionou o quinto metatarso do pé direito em 23 de janeiro contra o Strasbourg. Desde então, o estimou a recuperação de 10 semanas.

Com o intuído de se classificar às quartas de final da 2018-19, o time esperava contar com o jogador no duelo de ida da fase eliminatória entre os dias nove e 10 de abril.