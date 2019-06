Neymar: amistoso contra o Qatar pode ser “mais difícil da carreira"

O camisa 10 da Seleção Brasileira usou as redes sociais para agradecer o apoio recebido

Antes do amistoso contra o Qatar, Neymar se manifestou nas redes sociais para agradecer o apoio recebido antes daquela que ele considera, talvez, como o jogo mais difícil de sua vida.

“Só quero agradecer a DEUS, minha FAMILIA, meus AMIGOS e todos aqueles que mandaram mensagens positivas pra que eu pudesse me manter equilibrado e focado”, escreveu em sua conta no Instagram. “Nunca me senti tão AMADO por vocês, OBRIGADO. Hoje tenho uma das partidas mais difíceis da minha carreira, se não for a mais(pelas circunstâncias)”, disse, referindo-se à acusação de agressão sexual, da qual alega inocência e a qual já está sob investigação das autoridades.

O ex-jogador do é um dos principais membros da que disputará a de 2019, conquistada pela última vez pelo em 2007 – ainda sob o comando de Dunga.

Aos 27 anos, Neymar disputou 28 jogos no Brasil com a Seleção: venceu 25 e empatou os outros três.