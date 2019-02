Neymar divulga vídeo fazendo exercícios durante processo de recuperação

O atacante do PSG ficará ausente dos gramados por pelo menos dez semanas

Neymar divulgou em seu Instagram, neste sábado (2), um vídeo de sua sessão de fisioterapia que está realizando para se recuperar da lesão no quinto metatarso do pé direito.

O atacante do Paris Saint-Germain sofreu uma nova fratura no local no último dia 23, na partida contra o Strasbourg pela Copa da França, e ficará ausente dos gramados por pelo menos dez semanas, desfalcando a equipe em dois duelos importantes da Champions League (ida e volta das oitavas de final contra o Manchester United).

O atacante viajou para Barcelona para realizar seus exames e não passará por cirurgia.

Thomas Tuchel, técnico do PSG, afirmou em coletiva de imprensa que mantém contato com o jogador.

"Eu o abraço quando ele está aqui no Camp des Loges (CT do PSG). Trocamos mensagens e estamos em contato quando ele não está aqui. Esse contato absolutamente não pode ser perdido. O que é mais importante é quando ele estará de volta", declarou.

O craque do clube parisiense perderá pelo menos nove partidas pela equipe, atual líder da Ligue 1 com 56 pontos.

O PSG encara o Lyon neste domingo (3), a partir das 18h (de Brasília).