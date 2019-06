Neymar deve se desculpar com torcida do Barcelona, diz Rivaldo

O ex-jogador explica que o retorno do craque implicaria em certas críticas vindas da torcida, além da responsabilidade em buscar mais uma Champions

Rivaldo diz que Neymar deveria fazer um pedido de desculpas aos torcedores do caso ele consiga de fato realizar sua transferência de volta ao Camp Nou, deixando o .

O brasileiro deixou o Barça em 2017 sob uma nuvem depois que o pagou sua cláusula de liberação de 220 milhões de euros, mas após dois anos problemáticos na , a hierarquia do clube de Paris parece estar pronta para mandá-lo de volta à Catalunha.

Rivaldo, que jogou pelo Barça entre 1997 e 2002, diz que quer ver Neymar de volta ao time e acredita que ele poderia ajudar o clube e vencer outra novamente, mas que seria ideal que Neymar se dedicasse para reconstruir algumas pontes antes de voltar às atividades.

“É uma decisão difícil”, disse Rivaldo à Goal durante um evento da Betfair, realizado no Camp Nou. “É difícil por causa da maneira com que Neymar saiu. Eu acho que muitos fãs estão bravos com tudo o que aconteceu., mas o futebol é assim, o futebol é bom, e o Neymar é um grande jogador que tem personalidade”.

“Então, se ele vier, claro, haverá momentos em que será criticado por alguns torcedores, mas nos jogos, treinos, Neymar ainda será o mesmo Neymar, e pode ser algo especial para o Barcelona”, acrescenta.

“Ele deveria pedir desculpas. Oficialmente. Pedir desculpas, dizer que estava errado, que esta é a sua casa, que ele vai ser a diferença. Eu acho que todos os fãs... muitos vão entender, eles vão vê-lo em campo na Liga, na Champions League, fazendo as coisas bem, e vão perdoá-lo facilmente”.

“Se for como estava jogando antes, junto com Messi e Suarez, foi ótimo para o clube. Se vencer a Champions League, acho que não será um problema para a torcida”, conclui Rivaldo.

Caso Neymar retorne ao Barça neste ano, será inevitavelmente encarregado de ajudar a equipe a alcançar mais uma glória da Champions, algo que não fazem desde que a linha de ataque “MSN” existia, formada por Messi, Suárez e o brasileiro, em 2015.

