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O astro do Santos Neymar viveu uma rara noite para esquecer nesta segunda-feira, ao desperdiçar um pênalti do presidente na vitória da Furia sobre o Dibrados pela Kings Cup Brazil. Apesar de ter a cobrança de pé esquerdo defendida em Guarulhos, o atacante brasileiro brincou depois sobre montar, em 2030, um supertime de futebol de sete com seus atuais companheiros de clube.

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Pênalti batido com o pé esquerdo é defendido em Guarulhos

Copresidente da Furia ao lado de seu amigo próximo Cris Guedes, Neymar desceu das arquibancadas da Trident Arena para cobrar um pênalti no primeiro tempo. O camisa 10 do Peixe optou por bater com o pé esquerdo, seu lado menos forte, em vez do direito, seu preferido, mas o goleiro adversário Luan Telles defendeu a cobrança. Para a sorte do jogador de 34 anos, sua equipe ainda venceu com folga por 7 a 3.

Craque brasileiro quer disputar a competição no futuro

Sem se abalar com o pênalti perdido, o experiente meia voltou animado à cabine de transmissão do clube para acompanhar o restante da partida. Ao falar com os espectadores durante a transmissão ao vivo, Neymar admitiu que deseja jogar na competição um dia: "Adoraria jogar na Kings League um dia. Tem lugar para mim na Furia? Sou o presidente, então vou jogar em 2030."

Ao citar os jogadores do Vila Belmiro que escalaria em sua formação ideal, o atacante acrescentou: "Será que os torcedores gostariam de ver meus companheiros do Santos jogando na Kings League? Nosso time seria eu, Couto [Philippe Coutinho], Gabi, Arthur, Cebolinha, nosso incrível Rodinei e Brazao no gol."

Formato de futebol de sete atrai o público local

Fundada pelo ex-zagueiro do Barcelona Gerard Pique, a Kings League chegou ao mercado sul-americano com um formato dinâmico de futebol de sete, no qual criadores de conteúdo digital e personalidades da internet de destaque atuam como presidentes dos clubes. A partida de segunda-feira fez parte da Kings Cup Brazil, torneio em andamento no qual Neymar é o principal nome da Furia.

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Fora de suas atividades no futebol de sete, o futuro profissional imediato do atacante no futebol de 11 também parece cada vez mais definido, já que seu contrato atual termina em dezembro. Seu pai, Neymar Sr, foi recentemente nomeado novo diretor executivo do Santos e já indicou que a diretoria pretende prolongar a permanência do filho até a temporada de 2027.

Próximas partidas COR Brasileirão 17:30 SAN

Retorno ao Campeonato Brasileiro vem após suspensão

Depois de ficar fora dos dois últimos jogos de seu clube no Campeonato Brasileiro por suspensão, Neymar se prepara para voltar a atuar após a pausa de novembro para os jogos de seleções. O meia está previsto para entrar em campo quando o Santos visitar o Coritiba em 18 de novembro, pela 35ª rodada da primeira divisão. Um bom desempenho nos quatro últimos jogos do campeonato será fundamental para as ambições continentais do Peixe.