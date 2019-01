Neymar desdenha de acusação de consumo de drogas: "Não sou tão estúpido"

Atacante brasileiro respondeu às acusações de que teria consumido drogas às vésperas do ano novo

Neymar Júnior não gostou das acusações de que ele teria consumido drogas às vésperas do ano novo. O craque brasileiro foi à mídia para esclarecer as acusações que cercam seu nome e fez questão de descartar qualquer possibilidade de ter consumido entorpecentes.

"Me acusam de ter consumido drogas durante a véspera do ano novo. As pessoas creem que eu passo os limites. Sou um grande atleta, estou um pouco maluco, mas não sou tão estúpido", enfatizou Neymar ao Canal+.

O brasileiro entende que as muitas especulações que surgem em seu nome provam o quanto ele é importante. "Se falam de mim é porque tenho muita qualidade e estou entre os melhores", afirmou o jogador de 26 anos.

(Foto: Getty Images)

Neymar vem colecionando ótimos números nessa temporada pelo PSG. Somando todas as competições ele participou de 22 jogos, marcou 20 gols e deu 10 assistências. Ele tem sido um dos melhores jogadores do time francês que sonha em conquistar a Champions League. Para isso, precisará ajudar o PSG eliminar o Manchester United no gigante duelo das oitavas de final da competição europeia.

Ele disse ainda que se sente mais maduro agora. Que tudo o que aprendeu o ajudou a poder superar os obstáculos que aparecem.

"Agora estou muito mais tranquilo. Amadureci muito e isso me permite lidar com qualquer situação", concluiu o camisa 10 do PSG.