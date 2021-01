Neymar dá feliz aniversário 'a todo 2021' e torcedores brincam: "obrigado pela lembrança"

Cansado de ter que dar parabéns para todos os seus familiares e amigos em suas datas especiais? Neymar Jr. te entende. Nos primeiros dias do ano, o craque foi em sua conta no Twitter e aproveitar para já dar um "parabéns em definitivo" para todos os seus seguidores que farão aniversário em 2021. Ou seja: todos.

É claro: o jogador estava brincando. Mas isso não impediu seus fãs nas redes sociais de ficarem feliz ao receberem um "parabéns especial" do astro.

Pouco tempo após o tweet de Neymar, internautas já subiram a frase "Obrigado Ney" para os trending topics, mostrando sua gratidão aos parabéns do brasileiro.

Queria desejar um feliz aniversário a todos vocês. Válido do 01/01/2021 até 31/12/2021 Tamo junto ✊🏽

O simples tweet viralizou tão rapidamente, que cerca de três horas depois de seu envio, já tinha recebido mais de 200 mil curtidas. Outros usuários, então, realizados, foram comemorar ter recebido um parabéns tão especial de um dos maiores jogadores do futebol atual.

Me sentindo adorável depois de ganhar um parabéns do Ney. Obrigado Ney pic.twitter.com/qrfjGl7uiA

Podemos ver que Neymar fez a alegria do brasileiro por dar os parabéns Inclusive Obrigado Ney por ter lembrado KKKKKKK pic.twitter.com/VjwLxHWnvJ

Caralho mano nem acredito que tu lembrou do dia do meu aniversário.... Nossa agora eu me emocionei legal! 🥺