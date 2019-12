Neymar cobra dívida do Barcelona, mas tenta "falar manso" para não estragar possível retorno

O brasileiro está na justiça cobrando do ex-clube parte de seu salário de 2016-17

O pai de Neymar confirmou a existência de um processo judicial para cobrar uma dívida de € 3,5 milhões (aproximadamente R$ 15,5 milhões), referentes à parte de seu salário de 2016-17, que não foi pago após a transferência do jogador ao .

"Estávamos uns meses atrás em para resolver isso. É uma coisa passada, mais cedo ou mais tarde vai haver um acordo entre o Barcelona e o Neymar. Com certeza", disse Neymar pai ao Cadena Ser.

A notícia foi inicialmente divulgada pelo jornal El Mundo, que explicou que, no processo, o jogador garante que seu ex-clube agiu "de má-fé" e não pagou o valor como "represália" por sua partida para Paris, dois anos atrás.

Neymar tem outro processo aberto contra o Barcelona, no qual cobra € 43,6 milhões (aproximadamente R$ 196,6 milhões) que ele entende ser um bônus por sua última renovação com o time.

No meio do ano surgiram muitos rumores de uma possível volta do brasileiro ao Barça e, que caso fosse concretizada, os processos poderiam ser retirados. O retorno não aconteceu, mas a disputa judicial parece próxima de terminar, caso ambas as partes cheguem a um acordo.