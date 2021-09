Neymar celebra Dia do Gordo em meio à criticas sobre físico: "Parabéns para nós"

Depois do desabafo, o jogador voltou à ironizar os comentário direcionados a ele e seu peso

A polêmica entre Neymar e os críticos de sua forma física parece longe de acabar. Um dia depois do desabafo que fez na saída do campo, direcionando aos jornalistas, o jogador voltou às redes sociais para ironizar as críticas utilizando-se do Dia do Gordo, comemorado anualmente em 10 de setembro.

A forma física de Neymar tem sido assunto quente desde que o craque postou fotos de suas férias, nas quais aparecia acima de seu peso normal, com uma barriga saliente. Ao voltar do período de descanso, o craque teve poucos dias e atividades no PSG antes de se apresentar à seleção brasileira, onde viu as críticas aumentarem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desde o primeiro jogo da rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra o Chile, Neymar tem tido sua forma física criticada. Na partida, assim como boa parte da seleção brasileira, o camisa 10 teve um desempenho fraco, que foi creditado ao fato de possivelmente estar fora de seu peso ideal. E, mesmo que ele e o preparador físico da seleção, Fábio Mahseredjian, tenham garantido que ele está dentro do peso esperado, as críticas não pararam.

Sempre ironizando e brincando com os comentários, Neymar, após a vitória contra o Peru, fez um desabafo sério, direcionado principalmente aos jornalistas, sobre as críticas que vem recebendo. “Não sei mais o que eu faço para a galera respeitar. Isso é normal, vem há muito tempo. Repórteres, comentaristas, outros também. Às vezes eu nem gosto mais de falar em entrevista, mas em momento importante eu venho aparecer”, disse, antes de falar que vem sendo alvo de “todos os tipos de desrespeito”.

No entanto, logo em seguida voltou às redes para fazer as típicas ironias, algo que repetiu nesta sexta-feira (10), quando é celebrado o Dia do Gordo. "Já que a mídia tem sempre a razão, parabéns para nós", escreveu no stories de seu Instagram.

Foto: Reprodução/@neymarjr

O Dia do Gordo, que também pode ser chamado de Dia de Luta Contra a Gordofobia ou Dia de Visibilidade à Luta Antigordofobia, é dedicado à conscientização social da importância de respeitar as pessoas gordas, que muitas vezes são negligenciadas e alvo de piadas. Antes de ser ressignificada e dedicada à luta e à conscientização, a data já foi utilizada com conotações pejorativas.