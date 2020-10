Neymar cada vez melhor, a força de Richarlison e as lições de Peru x Brasil

Canarinho saiu perdendo mas virou o jogo e Neymar alcançou recorde histórico

O terminou a primeira rodada dupla das Eliminatórias da com um saldo de duas vitórias contra e . Na última terça-feira (13), diante dos peruanos, o confronto foi mais difícil e teve Neymar se destacando e quebrando recorde histórico.

Abaixo, destacamos alguns pontos do triunfo brasileiro em Lima:

Neymar cada vez melhor

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação)

"Está cada vez melhor e com um grau de maturidade cada vez maior", essa foi uma frase usada por Tite para descrever o momento do camisa 10 da seleção brasileira, que anotou um hat trick e ultrapassou Ronaldo entre os maiores goleadores da história da Canarinho.

Além disso, o treinador também se referiu a Neymar como "arco e flecha" o cara que cria, que serve o time, mas também finaliza, que faz o gol. E de fato o momento do jogador é ótimo. Saindo da esquerda, criando pelo meio e, muitas vezes, chegando próximo de Firmino, o craque tem liberdade para atuar como gosta e entregar o melhor para a Seleção.

A força de Richarlison





(Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação)

Mais uma vez Richarlison teve boa atuação e ganhou muitos pontos com Tite. O atacante foi utilizado como titular diante do Peru e foi muito participativo. Participou do lance que originou o primeiro gol, iniciou o contra-ataque do terceiro gol e ainda balançou as redes. Além disso, o jogador do foi essencial na pressão alta da equipe brasileira.

Tudo isso, somado ao esforço que Richarlison fez para estar na seleção. Ele se apresentou à Canarinho como uma lesão no tornozelo, tratou três vezes e ficou à disposição contra a Bolívia. Internamente, a maturidade e a entrega de Richarlison foi alto muito elogiado.

Ribeiro agradou

O camisa 7 do foi utilizado por Tite nos dois jogos, diante de Bolívia e Peru e nas duas oportunidades foi bem. O meia ajudou o treinador, principalmente contra os peruanos, a achar espaços e ciar algumas jogadas. Foi elogiado pela comissão técnica e deve retornar na próxima convocação.

Novo modelo de jogo precisa de ajustes na defesa

Nesses dois primeiros jogos do Brasil nas Eliminatórias, Tite trouxe uma novidade bem interessante, ele deu mais liberdade a Renan Lodi, na lateral-esquerda, deixou o volante (Douglas Luiz) mais atento a cobertura e ao corredor. Deu bom resultado contra a Bolívia, por exemplo, mas contra o Peru, que explorou mais os contra-ataques e com mais qualidade, a seleção teve algumas dificuldades.

Outro ponto importante foi o rebote, inclusive apelado por Tite minutos antes do segundo gol peruano, que não soube se ajustar bem para evitar a boa oportunidade criada pelo time de Gareca.

Lodi e Douglas Luiz

O novo modelo de jogo apresentado por Tite potencializou o desempenho de Renan Lodi e de Douglas Luiz, a dupla, não deve sair do time titular. O lateral-esquerdo virou uma ótima opção ofensiva e o volante deu consistência para que ele chegue com mais tranquilidade ao ataque.