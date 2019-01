Neymar busca contato com Barça por cinco vezes na tentativa de voltar ao clube espanhol, diz jornal

De acordo com a publicação, o brasileiro está insatisfeito e "arrependido" de ter ido ao PSG e quer retorno ao Camp Nou

De acordo com o jornal El Mundo, Neymar Jr está realmente empenhado em voltar ao Barcelona. Ele e seu pai teriam entrado em contato com o clube catalão em cinco oportunidades para tentar convencer Josep Maria Bartomeu, presidente do Barça, a contratar de volta o antigo camisa 11.

O pai do atleta teria falado ao mandatário do Barça que Neymar está arrependido de ter feito a troca do Barça pelo PSG no meio do ano de 2017. Um dos pontos apresentados pelo parente é de que o PSG não tem um projeto interessante para o futuro.

O clube culé não é contra o regresso do craque brasileiro. Entretanto, para que as conversas continuem, os diretores do Barça deixaram claro que Neymar deve esquecer a cobrança de uma multa de 63 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões) relativa a renovação de contrato do brasileiro com o Barça. Neymar já cobrou na justiça metade desse valor.

O Barça argumenta que não tem a intenção de pagar já que o ex-Santos não cumpriu seu contrato e foi para o PSG por meio do pagamento da multa rescisória do contrato.

Caso haja interesse real de Neymar voltar ao Camp Nou, a condição é que essa pendência seja esquecida. Isso não parece estar nos planos da família do jogador. Segundo o pai do atleta, trata-se de coisas diferentes. A negociação pode emperrar caso as partes não cheguem a um acordo.