Neymar brinca com pane nas redes sociais: 'Só o final de semana do Zuck e o meu que deu ruim?'

Facebook, Instagram e WhatsApp caíram nesta manhã de segunda-feira (4) e geraram vários memes nas redes

Cenas de desespero nesta segunda-feira (4). Internautas de todo o mundo foram surpreendidos ao notarem que aplicativos como Facebook, Instagram e WhatsApp teriam saído do ar e deixado seus usuários na mão. E Neymar foi apenas mais um deles.

Famoso usuário do Twitter, o jogador do PSG voltou a utilizar a plataforma, uma das únicas que ainda estão no ar, para brincar com a situação... e ironizar o resultado ruim neste final de semana.

Após oito vitórias consecutivas, o time francês derrapou nesta última manhã de domingo (3)... mas não teve um final de semana pior do que o do empresário Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, que perdeu bilhões de dólares após a queda em suas principais plataformas.

O PSG foi derrotado por 2 a 0 pelo Rennes, na Ligue 1, pela nona rodada da competição, e "estacionou" nos 24 pontos - o suficiente para estar seis pontos na frente do Lens, vice-líder, mas perdendo a invencibilidade.

Aproveitando as duas situações, Neymar comparou seu final de semana com o de Zuckerberg e perguntou para os seus seguidores: "mais alguém teria tido um final de semana ruim?"

Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? 🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021

Agora é esperar o Paris Saint-Germain voltar a vencer e os três aplicativos voltarem ao ar... mas se tiver que esperar pelo próximo jogo dos franceses, muitos internautas terão problemas.

Isso porque o PSG volta aos gramados só neste próximo dia 15 de outubro, diante do Angers, às 16h (de Brasília), pela 10ª rodada da Ligue 1. É esperar para ver se tudo já estará no ar... e se Neymar e Zuckerberg estarão em dias melhores.