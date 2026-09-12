Neymar dá boas-vindas a Coutinho, que se aproxima de fechar com o Santos: "Se for um sonho, eu não quero acordar!"

O Santos está próximo de fechar a contratação de Philippe Coutinho. Mais detalhes da negociação aconteceram neste sábado (12), quando o meia de 34 anos esteve no CT Rei Pelé para realizar os últimos exames médicos e testes físicos antes de assinar contrato com o clube. O vínculo será válido até o fim da temporada, e a expectativa é que o jogador seja oficializado como novo reforço do Peixe após a conclusão dos procedimentos.

Antes do anúncio oficial do clube, porém, Neymar "antecipou" a contratação de Coutinho. Amigo pessoal do meia e um dos envolvidos no avanço da negociação, o camisa 10 publicou nas redes sociais uma mensagem de boas-vindas ao novo reforço e companheiro de seleção brasileira."Irmão, estamos muito felizes que você está aqui. Nosso elenco e nossa torcida vão te abraçar para você ser feliz. Bem-vindo ao Santos", escreveu.

No vídeo em que os atletas se encontram, é possível ver Neymar abraçando Coutinho e falando: "Meu Deus do céu, se for um sonho eu não quero acordar! Eu não quero acordar! Seja bem-vindo, seja feliz. Vim te abraçar e cuidar de você".

Na sequência, Neymar se refere a Gabigol, camisa 9 da equipe, e pergunta sobre a contratação de Coutinho: "Ei, Gabi. [Ele] vai ser feliz ou não vai? Fica à vontade, fica à vontade".

Coutinho chega ao Santos como agente livre após rescindir seu contrato com o Vasco em fevereiro. O meia disputou sua última partida pelo clube carioca no dia 14 daquele mês, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Uma semana depois, o jogador encerrou antecipadamente o vínculo, que terminaria no meio do ano, para cuidar da saúde mental. Desde então, manteve a forma com atividades físicas e trabalhos individuais com bola, mas não entra em campo há sete meses.

Enquanto finaliza a contratação, o Santos tem compromisso importante pelo Brasileirão. O Peixe enfrenta o Cruzeiro neste sábado, às 18h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada da competição. A equipe chega ao confronto em busca de pontos para melhorar sua situação na tabela, enquanto a chegada de Coutinho aumenta as opções de Cuca para a sequência da temporada.