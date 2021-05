Neymar avisa após renovação com PSG: "Quero jogar com Cristiano Ronaldo"

Atacante brasileiro quer atuar com o craque português para aumentar a lista ilustre de companheiros

Neymar revelou um desejo pessoal após assinar sua renovação com o PSG. O atacante brasileiro quer jogar com Cristiano Ronaldo, craque português da Juventus que, inclusive, teve seu nome sondado pelo time de Paris nos últimos meses e parece ter o futuro indefinido na Itália.

Em entrevista à revista GQ France, o camisa 10 do PSG contou os motivos para tal desejo.

"Quero jogar com Cristiano Ronaldo. Já joguei com excelentes jogadores como, por exemplo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, mas ainda não tive a oportunidade de jogar com Ronaldo".

Neymar e Cristiano já foram adversários, mas nunca companheiros. Foto: Getty

Neymar assinou a renovação contratual com o PSG recentemente e tem vínculo no Parque dos Príncipes válido até 2025. Cristiano Ronaldo, por sua vez, tem contrato com a Juventus até junho de 2022, mas a situação do portugues ainda não está totalmente definida.

Embora Pavel Nedved, vice-presidente do clube, afirme que Cristiano Ronaldo não deixará o clube ao fim da atual temporada, há rumores de que o jogador possa trocar de clube, principalmente se a Juventus não se classificar para a próxima Liga dos Campeões. O PSG é um dos possíveis destinos para o cinco vezes melhor do mundo.

Ainda na entrevista à GQ France, Neymar contou um outro sonho que ainda tem na carreira e comentou sobre planos para o futuro.

"Tenho quase 30 anos e uma boa carreira em termos pessoais. Mas quero vencer a Copa do Mundo (com o Brasil). Esse é o meu maior sonho, mas também quero ganhar tudo que puder com o PSG", disse.

Enquanto ainda não desfruta da companhia de Cristiano Ronaldo, Neymar e seus companheiros de PSG têm um compromisso importante na temporada nesta quarta-feira (12). O Paris Saint-Germain enfrenta o Montpellier, fora de casa, em jogo único válido pela semifinal da Copa da França.