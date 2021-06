Neymar aumenta números expressivos com a camisa da seleção brasileira

O camisa 10 teve grande atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Paraguai e igualou Zico e Romário em Eliminatórias

É difícil escrever sobre a qualidade do futebol de Neymar sem cair em algum clichê. Evidente que o maior craque de sua geração no Brasil sente nas costas o peso do jejum de títulos mundiais do selecionado canarinho – qualquer um em seu lugar sentiria. Mas é raro vê-lo em campo pela seleção sem que ele decida. Na vitória por 2 a 0 do time de Tite sobre o Paraguai, pela oitava rodada das Eliminatórias para a Copa de 2022, o camisa 10 desfilou em campo e, mais uma vez, foi decisivo: marcou um gol e deu uma assistência. E esbanjou sua categoria.

Ao abrir a contagem logo aos 4 minutos, no estádio Defensores del Chaco, Neymar chegou ao seu 66º gol em 105 jogos pela seleção principal e segue na missão de igualar os 77 tentos que Pelé anotou em 92 compromissos. A assistência dada para Lucas Paquetá sacramentar a vitória, já nos últimos momentos do encontro contra os paraguaios, foi seu 48º passe para gol. Neste século, ninguém serviu tantas vezes um companheiro na seleção brasileira do que o ex-santista.

O gol sobre o Paraguai também colocou Neymar ao lado de Zico e Romário como maior artilheiro da seleção em jogos de Eliminatórias: 11 tentos para cada. Kaká, Luis Fabiano, Ronaldo Fenômeno e Tostão seguem logo atrás, com 10 gols cada.

Dominante na Era Tite

A importância de Neymar para a seleção brasileira está além de qualquer dúvida, e isso fica bastante claro quando analisamos o seu peso nesta “era Tite”. O camisa 10 é o artilheiro do selecionado desde que o treinador assumiu o comando da equipe, em 2016: foram 20 gols e 20 assistências. A cada jogo, ele só vai aumentando o peso de sua história na equipe nacional.