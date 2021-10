Neymar atingirá mais uma marca pela seleção brasileira contra a Colômbia

Neymar se isolará como o quinto jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira

Assim que pisar no gramado com a seleção brasileira, Neymar estará quebrando mais um recorde com a camisa amarelinha. Dessa vez, ele deve completar 114 jogos com a seleção na partida entre Brasil e Colômbia, neste domingo, pelas Eliminatórias.

Com a nova marca, o atacante irá ultrapassar Pelé e Djalma Santos, já que estão empatados com 113 partidas. Assim, Neymar se isolará como o quinto jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira.

Quem lidera a lista é o lateral direito Cafu, com 150 jogos. Na segunda posição está Roberto Carlos, com 132 atuações com a camisa Canarinha. Na terceira posição estão Rivelino e Daniel Alves empatados, com 120 partidas.

Neymar estreou pela seleção brasileira há 11 anos, no dia 10 de agosto de 2010. Na partida amistosa, o craque abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos.

(Foto: Getty Images)

O atacante do PSG acumula algumas partidas como destaque, algumas lesões e outras polêmicas. A mais recente foi uma dura crítica do atacante por não ser reconhecido por seus feitos, tanto por jornalistas quanto por torcedores.

Neymar se tornou o segundo maior artilheiro do Brasil, com 69 gols - atrás apenas de Pelé, com 77 gols. Pela seleção, o jogador conquistou: a Copa das Confederações de 2013, a medalha de ouro nas Olimpíadas em 2016, além do Sul-Americano sub-20 de 2011.

O Brasil enfrenta a Colômbia neste domingo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, às 18h (de Brasília), em Barranquilla.

Quem são os jogadores com mais partidas pelo Brasil?