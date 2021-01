Neymar apresenta nova chuteira FUTURE Z 1.1; veja preço, onde comprar e outros detalhes

Puma apresenta nova chuteira que será usada pelo camisa 10 do PSG, além de Marco Reus, James Maddison, Eugénie le Sommer e Dzsenifer Marozsán

Puma e Neymar apresentaram nesta segunda-feira (11) a nova chuteira FUTURE Z 1.1, feita exclusivamente para o craque do , que participou do processo de criação e chegou a usar um protótipo do calçado no mês passado. Além do camisa 10 da seleção brasileira, Marco Reus, James Maddison, Eugénie le Sommer e Dzsenifer Marozsán também usarão a chuteira.

A FUTURE Z foi projetada em torno de uma banda de compressão adaptável, a FUZIONFIT +, que oferece mais estabilidade e suporte para movimentos explosivos, característicos de jogadores como Neymar, que optam por um estilo de jogo mais vistoso, com dribles e arrancadas que tiram o sono de qualquer zagueiro.

A parte superior da chuteira é feita de um material de malha inovador, revestido com uma fina camada de GripControl Pro, para aumentar o controle de bola dos atletas. Uma nova também foi desenvolvida, com o Dynamic Motion System, capaz de proporcionar mais tração dos pés com o gramado, o que dá mais estabilidade para arrancar ou frear bruscamente.

“A maior inovação da FUTURE Z é a banda de compressão FUZIONFIT +, colocada no meio do pé,” disse Lilly Cocks, desenvolvedora da Puma.

“A banda foi desenvolvida usando uma combinação especial de fios de poliéster e spandex, juntamente com fios técnicos especiais para criar o equilíbrio perfeito entre compressão, conforto e durabilidade, dando ao usuário aquela sensação de segunda pele”, explicou.

Neymar assinou com a Puma em setembro de 2020 para se tornar um dos embaixadores e o principal jogador de futebol da marca, após 15 anos com a Nike. Confira aqui todos os patrocinadores do craque brasileiro.

Data de lançamento e preço

Foto: Puma

A nova chuteira da Puma está disponível para pré-venda a partir desta segunda-feira (11), mas o lançamento oficial do produto acontece apenas no dia 21 de janeiro.

O valor inicial da chuteira será de R$ 249,90 para pisos como salão, gramado e society. Já a versão para campo profissional custará R$ 1099,90 em número ilimitado.

Onde comprar

Foto: Puma

Por enquanto, a chuteira pode ser adquirida através do site oficial da Puma. Depois que o produto for lançado oficialmente, também poderá ser comprado nas demais lojas de varejo esportivas.