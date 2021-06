Neymar apresenta coleção para Copa América; veja valores, onde comprar e data de lançamento

A nova coleção é inspirada ao amor de Neymar pelo Brasil com as cores verde, azul e amarelo.

Puma e Neymar apresentam nesta segunda (1), uma nova coleção NJR BRASIL de roupas e acessórios, e uma nova chuteira do atleta. O conjunto é uma homenagem à jornada do jogador rumo à Copa América.

A nova linha é totalmente inspirada ao amor de Neymar pelo Brasil. As novas roupas utilizam do número 10 para dar uma impressão vibrante em azul, amarelo e verde, com a fonte do número inspirada de um grafite encontrado nas ruas de São Paulo.

Foto: Divulgação/Puma

Além das roupas, a chuteira FUTURE Z 1.1 NJR também foi lançada. O modelo foi criado para aprimorar o estilo de jogo divertido do jogador.

O modelo foi construído em torno de uma banda de compressão adaptável, fornecendo um travamento ideal e suporte para movimentos explosivos. A parte superior da chuteira é feita de uma camada inovadora, revestida de uma camada fina chamado Grip Control que fornece um toque superior ao controle de bola.

As cores azul, amarelo e verde do Brasil que remetem aos primórdios do jogador, estão presentes na base do modelo, junto com a palavra FUTURE.

Foto: Divulgação/Puma

Além disso a chuteira direita conta com a frase “Dream Chaser”, e na bota esquerda a frase “Tudo Passa”. Essas afirmações possuem um grande significado para Neymar.

Valores, data de lançamento, onde comprar

A chuteira FUTURE Z 1.1 NJR está disponível a partir de R$ 1119,90. As chuteiras femininas e de futsal estão disponíveis a partir de R$ 249,90. A coleção já está disponível neste 1 de junho no site da Puma, e nas demais lojas estará disponível a partir do 5 de junho.