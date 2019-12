"Neymar ainda tem muito a mostrar, mas está se esforçando", diz Leonardo

O diretor esportivo do PSG elogiou a postura do craque após a goleada sobre o Saint-Étienne

O diretor esportivo do , Leonardo, foi só elogios a Neymar após a vitória por 4x0 sobre o Saint-Étienne. Para ele, o atacante vem tendo uma boa postura dentro de campo, além de estar se esforçando depois de um início de temporada abastante conturbado

“Eu acho que o Neymar tem se esforçado muito em todos os sentidos, inclusive em sua atitude. A história que vivemos é real (atrito entre o clube e o atleta, após rumores da ida dele ao ), aconteceu há pouco tempo, mas vejo muito esforço da parte dele. O sistema também o força a isso, assim como Kylian (Mbappé), Icardi também, Cavani sempre fez e Pablo Serabia e Di Maria. Eles se fazem disponíveis e tem o balanço por trás disso. Voltando ao Neymar, ele ainda tem muito a mostrar, mas eu vejo um desejo real da parte dele”, disse.

O clube e principalmente a torcida não estão nos melhores termos com o atacante, desde que ele deixou clara sua vontade de voltar ao Barcelona, ao invés de seguir no PSG, no início da temporada. No entanto, depois das boas atuações, ele vem conquistando o carinho de volta. Além disso, sua postura em relação aos companheiros de equipe também é outra, na vitória contra o Galatassaray, pela Liga dos Campeões, ele entregou a bola ao uruguaio Cavani para que ele batesse o pênalti.