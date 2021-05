Neymar ainda não atingiu o ápice no PSG, diz Léo: "tem muito mais ainda para dar"

Em entrevista para a Goal, a lenda santista falou da torcida pelo amigo e aposta em virada sobre o Manchester City na Champions

A capacidade de Neymar para decidir jogos importantes é notória, e será novamente posta à prova nesta terça-feira (04), com o seu PSG precisando reverter a vantagem do Manchester City para chegar a mais uma final de Champions League. E se tem alguém que aposta no time parisiense, muito por causa da presença do camisa 10, é Léo. O ex-lateral-esquerdo, lenda do Santos e campeão da Libertadores de 2011, conheceu de perto a habilidade de Neymar.

“Por ser meu amigo, eu acredito sempre nele porque sei do que ele é capaz. Então ainda acredito que o PSG vá (avançar). Seria muito interessante um PSG x Chelsea”, disse Léo em live realizada nas redes sociais da Goal, também já arriscando um palpite sobre qual será a decisão desta temporada 2020-21 de Champions League.

Destaque também de um Benfica que enfrentou equipes históricas na competição europeia, Léo relembra como foi enfrentar o Barça de Ronaldinho, o Milan de Kaká e o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Além disso, saiu em defesa do ex-companheiro de Santos, que embora ache que ainda não tenha alcançado na Champions os níveis apresentados por Ronaldinho em 2006 nem por Kaká no ano seguinte, aposta que Neymar ainda tem espaço para ir além destes dois gigantes do nosso futebol. Confira abaixo!

Champions League vs Libertadores

“A Liga dos Campeões é diferente de tudo. Eu faço sempre uma comparação com Taça Libertadores: a Liga dos Campeões, a gente sai do hotel e vai para um espetáculo, a Libertadores a gente sai do hotel e vai para uma guerra”.

Bolão para o NeyDay no Manchester City x PSG

“O peso do Neymar é que a responsa está toda em cima dele. E ele sabe disso, e ainda bem que ele administra isso com muita a naturalidade. E o diferencial do Neymar sempre foi esse: quando a responsabilidade cai em cima dele é uma tranquilidade".

"Ele absorve, ele sabe lidar com isso. Então é um fator muito positivo. Tanto pra ele quanto para o Paris Saint-Germain. E quanto ao resultado, eu não sei. É difícil, mas eu acredito que vá tirar essa diferença”.

Qual será a final desta Champions League?

“Seria muito interessante um PSG x Chelsea”.

Neymar é um líder no vestiário do PSG... no Santos, bem mais jovem do que é hoje, ele já tinha um perfil assim?

“Sempre. Sempre foi assim. Desde o primeiro jogo dele ele sempre foi assim. Ele quer mostrar o futebol dele, ele vai pra cima mesmo. Ele não quer saber. Quanto mais você bater nele, mais ele vai pra cima de você. E discussões de premiação, discussões com diretoria, com torcedor, ele sempre se colocava à disposição pra conversar... isso é do atleta. Pra gente foi uma grata surpresa ver um menino tão novo se preparando de tal forma para desafios tão grandes, como ele está vivendo agora”.

Em entrevista também para a Goal, o Zé Roberto apontou o Vini Jr como melhor brasileiro desta Champions e disse que, nesta atual temporada, o Neymar ainda estava abaixo do esperado. Você concorda?

“Muito por caso da lesão que ele (Neymar) teve, né? Deve ter sido por isso. O Vinícius Júnior não teve lesão. Foi jogando todas as partidas, indo bem... então é normal você colocar. Mas qualidade por qualidade é indiscutível. Não dá, não dá (...) É lógico que daqui a dois, três anos, vai equilibrar, é normal. É um jogador que está evoluindo e tem muito a evoluir, que é o Vinícius Júnior. Mas se tratando de Neymar é muito difícil”.

O Neymar já apresentou na Champions League um nível como os de Ronaldinho 2005-06 pelo Barcelona e Kaká de 2007 pelo Milan?

“Eu peguei o Ronaldinho acho que no melhor momento da carreira dele. O Kaká também. Eu acredito que o Neymar ainda não chegou... ele pode muito mais. Ele pode chegar muito mais (além). Ele vai chegar, ele vai chegar. E olha que ele já faz coisas que é difícil um jogador entender.

“Ele consegue fazer jogadas, ter uma visão de jogo que poucos conseguem. Mas eu acredito que ele ainda não atingiu o ápice dele. Ele tem muito mais ainda para dar”.

No Benfica você trabalhou com o Koeman. Ele consegue convencer o Messi a ficar no Barcelona?

“Pode ser, mas o treinador vai até um limite com o jogador. A gente não sabe o que envolve, o que está acontecendo dentro do Barcelona. Mas só ele eu acho muito difícil”.

O chamado do Neymar para o PSG é mais atrativo?

“Se equivalem. Porque não é só o Koeman... é a história que o cara tem dentro do clube. O cara não vai pensar só no que o treinador vai falar, vai pensar em toda a história que ele viveu até ali. Você vai falar do Messi aonde? É no Barcelona! Mas o peso do Neymar é muito grande. E não só do Neymar, é do Neymar, do Paredes, do Di María... todo mundo no ouvido do cara”.

Vê semelhança entre o trabalho do Guardiola no Barcelona e no Manchester City?

“É a mesma coisa. No segundo tempo (contra o City) foi a mesma coisa. A dificuldade para a bola chegar pro Ney foi muito difícil. Não encaixava, não encaixava...”

Cristiano Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Messi ou Neymar: quem é mais difícil de parar?

“Eu prefiro levantar pro banco e falar assim ó: (me) tira. Não dá. Kaká, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar? Esquece!”