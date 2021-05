Newell's x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), pela última rodada do grupo F da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

De olho em uma vaga à próxima fase, Newell's Old Boys e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (25), no estádio El coloso del Parque, a partir das 19h15 (de Brasília), pela última rodada do grupo F da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Newell's Old Boys x Atlético-GO DATA Terça-feira, 25 de maio de 2021 LOCAL El Coloso del Parque, Rosario, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Nicollas Gallo (COL)

Assistentes: Alexander Guzman e John Leon (COL)

Quarto árbitro: Jhon Ospina (COL)

ONDE VAI PASSAR?



Newell's quer a vitória em casa/ Foto: @CATalleresdecba

A Conmebol TV, em pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-GO

Sonhando com a classificação à próxima fase, o Atlético-GO precisa da vitória fora de casa, além de torcer por um tropeço do Libertad para avançar. Para o duelo desta terça-feira, o time goiano não terá o meia João Paulo, suspenso.

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Nathan, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e André Luís; Janderson, Zé Roberto e Arthur Gomes.

NEWELL'S OLD BOYS

Do outro lado, o Newell's Old Boys também tem chance de passar. A equipe argentina precisa golear o time brasileiro e torcer por uma derrota do Libertad.

Provável escalação do Newell's Old Boys: Aguerre, Leyendeker, Lema, Mansilla, Fernández, Sordo, Negri, Acevedo, Sforza, Castro e Cristaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 0 Libertad Copa Sul-Americana 19 de maio de 2021 Atlético-GO 0 x 0 Palestino Copa Sul-Americana 12 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Atlético-GO Campeonato Brasileiro 30 de maio de 2021 18h15 (de Brasília) Corinthians x Atlético-GO Copa do Brasil 2 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

NEWELL'S OLD BOYS

JOGO CAMPEONATO DATA Newell's Old Boys 3 x 1 Palestino Copa Sul-Americana 20 de maio de 2021 Newell's Old Boys 0 x 1 Sarmiento Campeonato Argentino 17 de maio de 2021

Próximas partidas