Newell's Old Boys x River Plate: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícia

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela 11ª rodada da Superliga Argentina; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Camisas tradicionais, Newell's Old Boys e River Plate se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h (de Brasília), no estádio Marcelo Bielsa, em Rosario, pela 11ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na TV fechada, e no Star+, por streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Newell's Old Boys x River Plate DATA Quarta-feira, 15 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Marcelo Alberto Bielsa - Rosario, ARG HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Newells quer surpreender o River Plate / Foto: Getty Images

A Fox Sports, na TV fechada, e o Star+, por streaming, irão exibir o jogo deste quarta-feira (15), às 21h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NEWELL'S OLD BOYS

No meio da tabela da Superliga Argentina , o Newell's Old Boys quer a vitória para se distanciar das posições inferiores da tabela e crescer na competição.

Para fazê-lo, o técnico Fernando Gamboa segue sem Franco Escobar e Julián Fernandez, ambos lesionados, mas tem o veterano Ignacio Scocco como esperança de gols.

Mais artigos abaixo

Lunes ⚽☑️



📸 Preparativos finales para recibir a River. Este martes, entrenamiento vespertino y concentración. pic.twitter.com/YNulhAR7dV — Newell’s Old Boys (@Newells) September 14, 2021

Provável escalação do Newell's Old Boys: Aguerre; Negri, Mansilla, Lema e Compagnucci; Sforza e Pérez; Sordo, Castro e Comba; Scocco.

RIVER PLATE

Eliminado tanto na Copa da Argentina como na Copa Libertadores , o River Plate segue vivendo um período de transição: Gallardo está em sua última temporada no comando do clube, e vive a Superliga Argentina como espécie de "Last Dance".

Para o duelo, terá de volta Armani e Álvarez, que estavam na seleção da Argentina, mas segue sem o defensor e ídolo Jonatan Maidana, lesionado.

⏱️ Entrenamiento en casa 🔛💪 pic.twitter.com/6bv4qr2dub — River Plate (@RiverPlate) September 14, 2021

Provável escalação do River Plate: Armani; Vigo, Biafore, Martínez e Casco; Pérez, Zuculini e Paradela; Carrascal, Braian Romero e De La Cruz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NEWELL'S OLD BOYS

JOGO CAMPEONATO DATA Newell's Old Boys 1 x 2 Atlético Tucuman Campeonato Argentino 30 de agosto de 2021 Colón 1 x 1 Newell's Old Boys Campeonato Argentino 4 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lanús x Newell's Old Boys Campeonato Argentino 20 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília) Newell's Old Boys x Huracán Campeonato Argentino 27 de setembro de 2021 20h15 (de Brasília)

RIVER PLATE

JOGO CAMPEONATO DATA Sarmiento 1 x 2 River Plate Campeonato Argentino 30 de agosto de 2021 River Plate 1 x 1 Independiente Campeonato Argentino 5 de setembro de 2021

Próximas partidas