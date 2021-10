Newcastle x Tottenham é interrompido para atendimento a torcedor

Árbitro optou por paralisação do compromisso depois de o lateral esquerdo Reguilón apontar a necessidade de um torcedor receber atendimento médico

A partida entre Newcastle United e Tottenham Hotspur teve que ser paralisada aos 40 minutos do primeiro tempo por causa de um torcedor. O jogo, ocorrido no início da tarde deste domingo (17), sofreu de um mal súbito nas cadeiras do estádio St. James' Park e recebeu atendimento.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A situação foi visualizada pelo lateral esquerdo Sergio Reguilón. O jogador tomou a iniciativa de solicitar a paralisação do compromisso à arbitragem. O juiz Andre Mariner ouviu o jogador e interrompeu o compromisso, que só foi retomado após o torcedor receber o atendimento completo.

O fã foi atendido de forma emergencial, ainda em uma das cadeiras do estádio, e precisou de um desfibrilador, que estava sob posse do departamento médico do Tottenham. Após os primeiros socorros, ele foi retirado do estádio e levado a um hospital.

Depois de Reguilón assistir à situação, o zagueiro Dier foi o responsável por informar o ocorrido aos médicos do Tottenham. O árbitro paralisou o jogo instantaneamente. O clima de apreensão tomou conta do estádio. Porém, depois de cinco minutos de pausa, o árbitro interrompeu a partida, e os jogadores foram de volta ao vestiário.

A Premier League chegou a apontar que o jogo seria suspenso. No entanto, ao término do atendimento, a partida foi retomada. O Newcastle perdeu por 3 a 2 para o Tottenham no compromisso válido pela oitava rodada. Os Magpies estão na vice-lanterna, com três pontos, enquanto os Spurs ocupam a quinta colocação, com 15.