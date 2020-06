Newcastle x Sheffield: brasileiro encerra jejum de 10 meses e é decisivo em vitória

Joelinton voltou a balançar as redes neste domingo (21), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês

Com Joelinton decisivo, o venceu neste domingo (21) o , por 3 a 0, no St. James Park, em duelo válido pela 30ª rodada da Premier League. O atacante brasileiro, que não balançava as redes no Inglês desde agosto do ano passado, marcou o terceiro gol da partida e ainda participou do lance da expulsão de Joe Egan, quando a partida ainda estava empatada. Saint-Maximin e Ritchie também marcaram para os donos da casa.

"Poder marcar esse gol no retorno do campeonato é muito importante para mim. Como atacante, me cobro muito para fazer os gols e é para isso que trabalho constantemente e incansavelmente. Pessoalmente, é um momento muito importante, pois vou ser pai novamente e dedico esse gol à minha esposa, aos meus filhos e à toda a minha família que estão sempre ao meu lado", afirmou o jogador.

Com a vitória, o Newcastle subiu para o 12º lugar, com 38 pontos, enquanto o Sheffield United segue em sétimo, com 44.