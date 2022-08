Newcastle x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (6), pela primeira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na internet

Newcastle e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (6), no St. James' Park, a partir das 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Newcastle não poderá contar com Jonjo Shelvey, enquanto Javier Manquillo será avaliado.

Do outro lado, o Nottingham Forest investiu pesadamente nesta janela, mas a nova contratação Omar Richards está descartado para a estreia no Inglês.

Prováveis escalações

Possível escalação do NEWCASTLE: Pope, Targett, Trippier, Burn, Botman, Joelinton, Willock, Ritchie, Saint-Maximin, Bruno e Wilson.

Possível escalação do NOTTINGHAM FOREST: Henderson; Worrall, Cook, McKenna, Williams, Toffolo, Colback, O'Brien, Lingard, Johnson & Surridge.

Newcastle:

Jonjo Shelvey: machucado.

Nottingham Forest:

Omar Richards: machucado.

Quando é?

JOGO Newcastle x Nottingham Forest DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL St. James' Park - Newcastle, ING HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Simon Hooper

Assistentes: Adrian Holmes e Mark Scholes

Quarto árbitro: Tom Bramall

VAR: Lee Mason

Últimos resultados e próximos jogos

Newcastle

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 1 x 0 Atalanta Amistoso 29 de julho de 2022 Newcastle 2 x 1 Athletic Bilbao Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brighton x Newcastle Premier League 13 de agosto de 2022 11h (de Brasília) Newcastle x Manchester City Premier League 21 de agosto de 2022 12h30 (de Brasília)

Nottingham Forest

JOGO CAMPEONATO DATA Nottingham Forest 2 x 2 Notts County Amistoso 26 de julho de 2022 Nottingham Forest 1 x 1 Valencia Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas