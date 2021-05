Newcastle x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Já com o título inglês garantido, o Manchester City visita o Newcastle nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta sexta, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

O Newcastle não briga por mais nada no Campeonato Inglês. O time tem 39 pontos, na 16ª colocação e não tem mais chances de rebaixamento. Até aqui foram 10 vitórias, nove empates e 16 derrotas em 35 jogos disputados.

Fabian Skar está suspenso e o Newcastle ainda tem cinco lesionados que não vão para o jogo, entre eles o artilheiro Callum Wilson.

Frustrating way to end my first season at @nufc having to miss the last 2 weeks through injury, especially with our first home game this season with fans coming up 🤦🏽‍♂️

I’ll be back stronger & hungrier with hopefully a full St James Park. I’m looking forward to meeting you all ✌🏾 pic.twitter.com/Ojp6Q3rKlC