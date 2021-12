Newcastle x Manchester City: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Para manter a liderança, o Manchester City vai à casa do Newcastle neste domingo (19), às 11h (de Brasília), para disputar a vitória e se distanciar de Liverpool e Chelsea. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN Brasil, no canal por assinatura, e no Star+, aplicativo de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar os principais lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Newcastle x Manchester City DATA Domingo, 19 de dezembro de 2021 LOCAL St. James' Park - Newcastle, ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

ESPN Brasil - qual o número do canal em cada operadora?

Por cabo:

CLARO TV: 70

70 CLARO TV HD: 570

570 VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

198 SKY HD: 598

598 CLARO TV: 70

70 CLARO TV HD: 570

570 VIVO TV: 462

462 VIVO TV HD: 875

875 OI TV HD: 160

160 BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Newcastle, após ter sido comprado pelo fundo de investimento árabe, tenta viver uma nova chance de se recuperar e ficar na primeira divisão inglesa, estando na 19ª colocação atualmente. Há três partidas, o clube conseguiu vencer o Burnley por 1 a 0, mas ainda precisa de bons duelos para se safar da Championship.

Recusado por Coutinho e Vlahovic, o clube inglês procura reforços para as próximas temporadas.

O City, vivendo o oposto, é líder da competição e busca distância na primeira posição. O time de Guardiola é o atual campeão e vem ainda mais forte para vencer mais uma Premier League.

Inclusive, o Blues de Manchester já está há sete partidas invicto, e tem grande potencial para mais.

Provável escalação do Newcastle: Dubravka; Lewis, Lascelles, Schar e Manquillo; Fraser (Matt Ritchie), Joelinton, Shelvey, Hayden e Murphy; Saint-Maximin.

Provável escalação do Man. City: Ederson; Stones, Ruben Dias, Laporte e Zinchenko; Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, de Bruyne e Grealish; Foden.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester 4 x 0 Newcastle Premier League 12 de dezembro de 2021 Liverpool 3 x 1 Newcastle Premier League 16 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newcastle x Manchester City Premier League 19 de dezembro de 2021 11h (de Brasília) Newcastle x Manchester United Premier League 27 de dezembro de 2021 17h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester CIty 1 x 0 Wolves Premier League 11 de dezembro de 2021 Manchester City 7 x 0 Leeds Premier League 14 de dezembro de 2021

Próximas partidas