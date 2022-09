Newcastle x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste sábado (3), pela sexta rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

No St. Marys' Stadium, o Newcastle recebe o Crystal Palace na manhã deste sábado (3), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na plataforma de streaming.

Na 12ª posição do campeonato com 6 pontos, o Newcastle pode contar com o retorno do brasileiro Bruno Guimarães, porém segue com Saint-Maximin, Callum Wilson, Jonjo Shelvey e Emil Krafth machucados.

Logo atrás está o Crystal Palace, com 5 pontos conquistados até o momento. Assim como o adversáro, o time terá baixas importantes: Tomkins, Butland, McArthur e Ferguson seguem se recuperando de suas respectivas lesões.

Prováveis escalações

Possível escalação do Crystal Palace: Pope; Trippier, Lascelles, Burn, Targett; Willock, Longstaff, Joelinton; Almiron, Isak, Fraser.

Possível escalação do Newcastle: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Olise, Edouard, Zaha.

Desfalques da partida

Crystal Palace:

James Tomkins, Jack Butland, James McArthur e Nathan Ferguson: lesionados.

Newcastle:

Saint-Maximin, Callum Wilson, Jonjo Shelvey e Emil Krafth: lesionados.

Quando é?

JOGO Newcastle x Crystal Palace DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL St. Jame's Park, Newcastle - ING HORÁRIO 11h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Newcastle

JOGO CAMPEONATO DATA Liverpool 2 x 1 Newcastle Premier League 31 de agosto de 2022 Wolverhampton 1 x 1 Newcastle Premier League 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Newcastle Premier League 11 de setembro de 2022 10h (de Brasília) Newcastle x Bournemouth Premier League 17 de setembro de 2022 11h (de Brasília)

Crystal Palace

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 1 x 1 Brentford Premier League 30 de agosto de 2022 Man. City 4 x 2 Crystal Palace Premier League 27 de agosto de 2022

Próximas partidas