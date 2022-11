Newcastle x Crystal Palace: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa da Liga Inglesa

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (9); veja como acompanhar na TV e na internet

Newcastle e Crystal Palace duelam nesta quarta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no St Jame's Park, pela Copa da Liga Inglesa. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo do Star+, no streaming.

Vivendo um grande momento na tempora e ocupando o terceiro lugar da Premier League, com 27 pontos, o Newcastle deve mandar a campo uma equipe alternativa nesta terça. Desta forma, nomes como Bruno Guimarães, Schar e Trippier provavelmente ganharão descanso.

Do outro lado, o Crystal Palace, décimo colocado no inglês, também promoverá um rodízio para o jogo no St Jame's Park.

Prováveis escalações

Escalação do provável NEWCASTLE: Darlow; Manquillo, Lascalles, Burn, Targett; Longstaff, Shelvey; Fraser, Anderson, Saint-Maximin; Wood.

Escalação do provável CRYSTAL PALACE: Johnstone; Ward, Tomkins, Guehi, Riedeweld; Milivojevic, Doucoure; Ebiowei, Hughes, Ayew; Mateta.

Desfalques

Newcastle

Sem desfalques confirmados.

Crystal Palace

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: St Jame's Park, Newcastle - ING