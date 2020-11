Newcastle x Chelsea: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam pela nona rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem jogo que abre a nona rodada da Premier League neste sábado (21), às 9h30 (de Brasília), no St. Jame's Park. O duelo será transmitido ao vivo na ESPN , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Newcastle x Chelsea DATA Sábado, 21 de novembro de 2020 LOCAL St. Jame's Park - HORÁRIO 9h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo na ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Newcastle, na parte debaixo da tabela, segue sem poder contar com Dubravka e Ritchie, com lesões de longa duração. No entanto, Rayan Fraser pode voltar a ser relacionado, após se recuperar de machucado.

Já o Chelsea quer o triunfo para colr nos líderes. No entanto, os Blues não terão Pulisic, lesionado, enquanto Chilwell é dúvida. Kai Havertz, por outro lado, aguarda por uma nova testagem de covid-19 para saber se será liberado para o duelo.

Provável escalação do Newcastle: Karl Darlow, Jacob Murphy, Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Federico Fernandez, Jamal Lewis, Sean Longstaff, Jeff Hendrick, Miguel Almiron, Callum Wilson, Allan Saint-Maximin.

Provável escalação do Chelsea: Edouard Mendy, Reece James, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, Mateo Kovacic, N’Golo Kante, Mason Mount, Hakim Ziyech, Tammy Abraham, Timo Werner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Newcastle Premier League 6 de novembro de 2020 Newcastle 2 x 1 Premier League 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Newcastle Premier League 27 de novembro de 2020 17h (de Brasília) x Newcastle Premier League 5 de dezembro de 2020 12h (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 4 x 1 Sheffield Premier League 7 de novembro de 2020 Chelsea 3 x 0 4 de novembro de 2020

Próximas partidas