Newcastle x Bournemouth: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo da oitava rodada do Campeonato Inglês será neste sábado (17); veja como acompanhar na TV e na internet

Newcastle e Bournemouth entram em campo na manhã deste sábado (17), no St. Jame's Park, às 11h (de Brasília), pela oitava rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Na parte debaixo da tabela, ocupando o 11º lugar, com 7 pontos, o Newcastle busca a vitória em casa para ganhar posições. Os Magpies aproveitaram a pausa no campeonato devido a morte da rainha Elizabeth II para recuperar seus lesionados, como Saint-Maximin e Bruno Guimarães.

Já o Bournemouth, em 13º com 7 pontos, também aproveitou a janela de treinamentos para ver Junior Stanilas para voltar às atividades com o restante do elenco. Porém, David Brooks, Ben Pearson e Joe Tohwell seguem no departamento médico.

Escalações:

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Targett; Guimaraes, Longstaff, Joelinton; Almiron, Isak, Saint-Maximin.

Escalação do provável Bournemouth: Neto; Smith, Mepham, Kelly, Zemura; Christie, Cook, Lerma, Tavernier; Billing; Solanke.

Desfalques

Newcastle

Callum Wilson, Karl Darlow, Emil Krafth e Jonjo Shelvey, no departamento, desfalcam o time mandante.

Bournemouth

David Brooks, Ben Pearson e Joe Rothwell, lesionados, são baixas na equipe visitante.

Quando é?

• Data: sábado, 17 de setembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: St. Jame's Park, Newcastle - ING