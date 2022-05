Newcastle x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

Newcastle e Arsenal se enfrentam nesta segunda-feira (16), no St. James' Park, a partir das 16h (de Brasília), pela penúltima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!



QUANDO É?

JOGO Newcastle x Arsenal DATA Segunda-feira, 16 de maio de 2022 LOCAL St. James' Park - Newcastle - Reino Unido HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira (16), no St. James' Park.

MAIS INFORMAÇÕES

Brigando por uma vaga na Champions League 2022/23, o Arsenal só pensa na vitória sobre o Newcastle. Atualmente, os Gunners aparecem na quinta posição, com 66 pontos, dois a menos que o Tottenham, em quarto lugar.

Mais artigos abaixo

Os Spurs encerraram a sequência de quatro vitórias consecutivas do Arsenal na última rodada, quando venceram o clássico por 3 a 0.

Do outro lado, o Newcastle, que soma 43 pontos, na 14ª posição, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas. Na última rodada, foi goleado pelo Manchester City por 5 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E JOGOS

ARSENAL

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 1 Leeds Premier League 8 de maio de 2022 Tottenham 3 x 0 Arsenal Premier League 12 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Everton Premier League 22 de maio de 2022 12h (de Brasília) Arsenal x Everton Premier League 16 de julho de 2022 20h (de Brasília)

NEWCASTLE

JOGO CAMPEONATO DATA Newcastle 0 x 1 Liverpool Premier League 30 de abril de 2022 Manchester City 5 x 0 Newcastle Premier League 8 de maio de 2022

Próximas partidas