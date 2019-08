Newcastle x Arsenal: como assistir no DAZN, escalação e mais da Premier League

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil neste sábado (10)

O DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre x pela primeira rodada da Premier League. A partida será disputa neste domingo (11), às 10h (de Brasília), no St. James' Park.

Veja informações da partida!

JOGO Newcastle x Arsenal DATA Domingo, 11 de agosto LOCAL St. James' Park - HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

NEWCASTLE

Depois de uma passagem pelo Championship, a Segunda Divisão do Campeonato Inglês, o Newcastle voltou a Premier League e sobreviveu na elite em boa parte graças ao trabalho do técnico espanhol Rafa Benitez, sem contar com altos investimentos.

O Newcastle terminou a última temporada na 13ª posição da Premier League, com 45 pontos (12 vitórias, nove empates e 17 derrotas), enquanto na pré-temporada 2019/20, a equipe disputou cinco amistosos: três vitórias e duas derrotas.

Provável escalação do Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Willems; Ritchie, Shelvey, Longstaff, Almirón; Saint-Maximin, Joelinton

ARSENAL

Com Unai Emery no comando, o Arsenal chega para a temporada muito pressionado pelos torcedores após a falta de contratações, principalmente depois das saídas do meia Ramsey, que não renovou seu contrato e seguiu para , e do defensor Koscielny.

Na última temporada, o Arsenal disputou a final da , mas saiu derrotado pelo . Por outro lado, encerrou a participação no Campeonato Inlgês na quinta posição, com 70 pontos (21 vitórias, sete empates e 10 derrotas).

Agora, na pré-temporada 2019/20, a equipe de Emery disputou seis amistosos: os Gunners venceram o e a , empataram com o e Angers, e perderam para o e .

Provável escalação do Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sockatis, Monreal, Kolasinac; Guendouzi, Xhaka, Ceballos; Iwobi, Lacazette, Aubameyang