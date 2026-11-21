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O Newcastle United reagiu após um início dominante do Arsenal e garantiu o empate por 2 a 2 no St James' Park. As mudanças táticas de Matthias Jaissle neutralizaram a estrutura elaborada por Mikel Arteta para o meio-campo em uma partida de dois tempos distintos.

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A história tática deste confronto foi a de um embate clássico entre domínio estrutural e instabilidade nas transições. Mikel Arteta chegou ao St James' Park com a orientação clara de monopolizar a bola. Com 66% de posse, o Arsenal manteve o Newcastle United recuado no próprio campo de defesa.

Com um 4-2-3-1 fluido que, na posse de bola, muitas vezes se transformava em um 3-2-5, o Arsenal buscou criar superioridade numérica nos espaços entre o centro e as laterais. O plano deu resultado aos 33 minutos, quando Eberechi Eze abriu o placar após assistência de Kai Havertz.

Jaissle, por sua vez, priorizou uma defesa compacta no sentido vertical e gatilhos de pressão de alta intensidade. Mesmo em desvantagem no intervalo, o Newcastle apostou em atrair os laterais do Arsenal para posições avançadas antes de lançar contra-ataques rápidos pelos lados. A disposição para suportar a pressão sem a bola, somada às mudanças de jogadores no intervalo, permitiu ao Newcastle quebrar o ritmo do Arsenal e transformar uma atuação controlada pelos visitantes em um empate caótico, com ataques de lado a lado.

A organização tática do Newcastle United

Getty Images

O Newcastle United entrou em campo no 4-2-3-1, atuando principalmente em bloco médio para fechar as linhas de passe para Martin Oedegaard. A dupla de volantes formada por Lewis Miley e Joe Willock tinha a missão de proteger lateralmente a defesa e impedir que o Arsenal encontrasse passes de infiltração pelo centro.

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Um dos gatilhos de pressão do Newcastle era a chegada da bola aos zagueiros do Arsenal, Gabriel ou Jurrien Timber. Nesse momento, Will Osula fazia uma corrida em curva para forçar a jogada para os lados, onde o Newcastle tentava encurralar os laterais junto à linha lateral.

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Na saída de bola, o Newcastle foi direto. Diante da linha defensiva adiantada do Arsenal, Hornicek muitas vezes lançava a bola por cima do meio-campo, buscando a presença física de Osula ou a velocidade de Harvey Barnes. A estratégia era ganhar as segundas bolas no terço central e explorar imediatamente o espaço às costas de Riccardo Calafiori e Ezri Konsa.

Essa objetividade se refletiu nas 12 finalizações da equipe, apesar do pouco tempo com a bola. Na defesa, Dan Burn liderou uma linha que priorizou os cortes (14) em vez de uma saída de bola elaborada, evitando que a pressão dos quatro jogadores mais avançados do Arsenal provocasse perdas de bola desastrosas no próprio campo defensivo. O gol de empate de Barnes, pouco depois do intervalo, foi resultado direto desse foco nas transições.

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A organização tática do Arsenal

O time de Arteta atuou em um 4-2-3-1 sofisticado, apoiado fortemente na segurança técnica de Bruno Guimaraes e Declan Rice. Com Guimaraes como armador recuado contra seu ex-clube, o Arsenal controlou o ritmo da partida.

O posicionamento de Eberechi Eze foi o ponto central da proposta tática. Com liberdade para sair da ponta esquerda e ocupar espaços pelo meio, ele criou uma superioridade numérica no meio-campo que o Newcastle teve dificuldade para acompanhar no primeiro tempo.

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Sem a bola, o Arsenal se organizava em um 4-4-2 com pressão alta, com Havertz e Oedegaard à frente para impedir a saída curta do Newcastle. Quando a pressão era superada, a velocidade de recuperação de Timber e Gabriel era fundamental. O sistema, porém, mostrou vulnerabilidades quando o Newcastle passou a levar mais jogadores ao ataque no segundo tempo.

Embora o domínio territorial do Arsenal tenha sido absoluto, seus 1,42 gols esperados (xG) indicaram dificuldade para transformar os 66% de posse em chances de alta qualidade diante da área congestionada do Newcastle. O segundo gol, marcado por Noni Madueke após assistência de Oedegaard, mostrou a capacidade da equipe de marcar por meio de talento individual e jogadas combinadas no terço final, mesmo quando o controle tático geral começava a escapar.

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O duelo tático

Getty Images

O duelo decisivo aconteceu pelos lados do campo. No primeiro tempo, os laterais do Arsenal avançavam por dentro e formavam um quadrado no meio-campo com o qual o Newcastle não conseguia lidar, o que levou ao gol de abertura de Eze. A entrada de Tino Livramento e Anthony Elanga no intervalo, porém, mudou completamente o rumo da partida.

Ao colocar jogadores velozes nas pontas, o Newcastle obrigou os pontas do Arsenal a recuar mais, reduzindo a força ofensiva dos visitantes. O duelo tático passou a favorecer o Newcastle durante uma sequência intensa de 15 minutos em que Malick Thiaw e Harvey Barnes viraram o jogo. Arteta tentou retomar o controle com as entradas de Victor Gyoekeres e Mikel Merino na reta final, mas a partida já havia assumido o caráter caótico que o Newcastle preferia.

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No fim, a aposta de Jaissle em um jogo de transições de maior risco e maior potencial de recompensa no segundo tempo neutralizou a organização posicional de Arteta, fazendo do empate um reflexo justo do duelo tático.

Os ajustes durante a partida

A partida mudou com as três substituições feitas por Jaissle no intervalo. As saídas de Dedic, Murphy e Steur para as entradas de Livramento, Ramsey e Elanga deram ao Newcastle a capacidade física necessária para sustentar uma pressão mais alta.

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Com o ajuste, o Newcastle deixou o bloco médio em 4-2-3-1 e passou a adotar um 4-3-3 muito mais agressivo nas transições defensivas, dificultando a saída de bola do Arsenal. O efeito foi imediato: Barnes empatou apenas quatro minutos após o reinício.

Arteta respondeu aos 70 minutos com três mudanças, colocando Kepa Arrizabalaga no lugar de Raya, que se lesionou, além de Tzolis e Lewis-Skelly. A intenção era renovar a energia de um meio-campo em queda de rendimento. O ajuste mais importante foi deslocar Madueke brevemente para uma função ofensiva mais central, o que levou ao seu gol de empate aos 78 minutos.

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Nos minutos finais, os dois treinadores priorizaram a segurança. Sven Botman entrou pelo Newcastle para reforçar a defesa nas disputas aéreas contra cruzamentos tardios, enquanto o Arsenal colocou Merino para ganhar altura e combater a ameaça do Newcastle nas bolas paradas. Os ajustes impediram que qualquer um dos lados encontrasse o gol da vitória no fim de um segundo tempo marcado pelas disputas táticas.

Conclusão

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No fim, o resultado foi definido pela capacidade do Newcastle de abraçar o caos tático diante da dependência do Arsenal de uma estrutura rígida. Embora o domínio do Arsenal no primeiro tempo tenha mostrado o potencial máximo do sistema de Arteta, a falta de um segundo gol naquele período custou caro. As mudanças do Newcastle no intervalo e a precisão de Barnes e Thiaw exploraram a dificuldade do Arsenal para lidar com as transições sob pressão.

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O empate tático reflete uma partida em que o Arsenal venceu a disputa estatística pelo controle, mas o Newcastle levou a melhor na disputa psicológica e física dos ajustes. Os dois treinadores saem com questões a resolver sobre as transições defensivas de suas equipes.