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O Newcastle United enfrenta a concorrência de outros cinco clubes pela contratação de Anis Hadj Moussa, ponta do Feyenoord, antes da próxima janela de transferências de inverno. O rival local Sunderland e o Brighton & Hove Albion, também da Premier League, acompanham o jogador da seleção argelina de 24 anos, cuja contratação custará mais de £35 milhões.

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Clubes europeus entram na disputa pelo ponta

Segundo o Chronicle Live, o Newcastle terá de superar forte concorrência de clubes europeus e ingleses por Moussa, depois que o Feyenoord rejeitou sondagens iniciais na casa dos £35 milhões. Além do rival Sunderland e do Brighton, Borussia Dortmund, FC Porto e Sporting CP também acompanham o destaque do ataque da equipe holandesa. O interesse de tantos clubes dificulta os planos do Newcastle caso volte a tentar contratar um jogador que acompanha há muito tempo.

Newcastle deixou escapar oportunidade no verão

De acordo com a reportagem, o Newcastle já havia incluído Moussa em sua lista de possíveis contratações durante uma movimentada janela de verão, provocada pela saída de Anthony Gordon para o Barcelona . Determinados a reforçar as opções pelas pontas após a venda do atacante, os responsáveis pelas contratações avaliaram vários alvos ofensivos pela Europa antes de investir £43 milhões para contratar Bazoumana Toure do Hoffenheim.

Antes de contratar Toure, o Newcastle esteve perto de acertar com o ponta Victor Munoz, do Osasuna, mas o Liverpool atravessou a negociação na reta final. Os dirigentes também acompanharam Abde Ezzalzouli, atacante do Real Betis, além de se interessarem por Moussa. Isso levanta a questão de se os responsáveis pelas decisões em St James' Park deixaram passar uma boa oportunidade de contratar o argelino por cerca de £33 milhões antes que seu preço disparasse.

Bom desempenho na Holanda eleva valor de Moussa

A valorização de Moussa é resultado direto de duas temporadas produtivas em Roterdã, onde sua contribuição constante no terço final do campo tornou difícil ignorá-lo. Em todas as competições na temporada passada, o ponta-direita marcou 14 gols e deu sete assistências, consolidando-se como uma das principais ameaças ofensivas do Feyenoord.

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Ele não perdeu o ritmo: começou a temporada atual ainda mais eficiente nas finalizações, com oito gols nas primeiras 15 partidas. A publicação acrescenta que cresce o interesse de clubes da Inglaterra e da Europa continental, o que coloca o Feyenoord em posição favorável nas negociações enquanto os interessados buscam reforçar suas pontas no meio da temporada.

Disputa por ofertas se aproxima em janeiro

O Newcastle precisa decidir em breve se apresentará uma oferta maior quando a janela de transferências reabrir em janeiro ou se correrá o risco de perder para um rival um jogador que já esteve em sua mira. Qualquer investida no meio da temporada exigirá um investimento significativo para testar a disposição do Feyenoord de mantê-lo, sobretudo porque clubes ingleses e de outros países europeus também estão prontos para iniciar conversas. Enquanto isso, o desempenho de Moussa nas próximas semanas determinará até onde chegará o preço pedido por ele.