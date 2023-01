Newcastle x Southampton ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Liga Inglesa

Equipes entram em campo nesta terça-feira (31), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a vantagem, o Newcastle recebe o Southampton na tarde desta terça-feira (31), às 17h (de Brasília), no St. Jame's PArk, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o Newcastle entra em campo com a vantagem do empate. O time segue sem contar com Shelvey, Krafth e Targett. Assim, o técnico Howe deve manter a mesma escalação, com Joelinton confirmado.

Do outro lado, o Southampton precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar. Caso ganhe por um tento a mais, a decisão deve ir para as penalidades. A novidade nos Saints é o retorno de Bednarek.

Vale lembrar que quem passar do confronto irá enfrentar Manchester United ou Nottingham Forest. Os Red Devils venceram o primeiro jogo por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Willock, Longstaff, Guimaraes; Almiron, Wilson, Joelinton.

Escalação do provável Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Lyanco, Caleta-Car, Salisu; Alcaraz, Diallo; Edozie, Ward-Prowse, Orsic; Mara.

Desfalques

Newcastle

Jonjo Shelvey, Matt Targett e Emil Krafth estão no departamento médico.

Southampton

Juan Larios, Valentino Livramento e Alex McCarthy estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: terça-feira, 31 de janeiro de 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: St. Jame's Oark, Newcastle - ING